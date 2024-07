Igor Gringo, representante do podcast, e o representante da empresa de ônibus Santa Terezinha - Divulgação

Igor Gringo, representante do podcast, e o representante da empresa de ônibus Santa TerezinhaDivulgação

Publicado 25/07/2024 09:02 | Atualizado 25/07/2024 09:12

– Ovoltou a circular na Vila Humaitá, também conhecida como ‘, após moradores da região enfrentar grandes dificuldades com a paralisação do serviço de ônibus desde outubro do ano passado. O fechamento das comunidades e a falta de segurança foram fatores determinantes para a interrupção do serviços.