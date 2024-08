O encontro de rodas de samba de São João de Meriti começa dia 22 de agosto - Reprodução

Publicado 22/08/2024 17:41 | Atualizado 22/08/2024 17:45

São João de Meriti - Nesta quinta-feira (22), a partir das 17h 30, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Cultura e Turismo, promove o evento Batucadas Fluminense: o encontro de rodas de samba de São João de Meriti.

O evento cultural busca realizar o mapeamento de dados geográficos para o desenvolvimento e reconhecimento de rodas de samba no território meritiense, promovendo diálogo, memória, salvaguarda e desenvolvimento.



Na ocasião, grupos e visitantes terão a oportunidade de conhecer o histórico do samba, com homenagens a velha guarda do samba e personagens que ajudam a contar a história do gênero musical brasileiro que se originou entre as comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro no início do século XX.



O evento ocorrerá no Centro Cultural Meritiense, em frente à sede da prefeitura de São João de Meriti. A entrada é gratuita.

