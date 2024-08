Inscrições abertas para o curso de Modelo e Manequim no Centro Cultural de Meriti - Marcelo Barbosa

Publicado 23/08/2024 15:51

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti está com vagas abertas para o curso de modelo e manequim do Centro Cultural Meritiense, localizado no Jardim Meriti. O objetivo é aperfeiçoar e preparar desce crianças até os adultos para o mercado de trabalho, assim como para aqueles que tem interesse na área. – A Prefeitura de São João de Meriti está comabertas para odedo Centro Cultural Meritiense, localizado no Jardim Meriti. O objetivo é aperfeiçoar e preparar desce crianças até os adultos para o mercado de trabalho, assim como para aqueles que tem interesse na área.

As inscrições para o curso que será realizado no próprio Centro Cultural, podem ser realizadas durante a semana, de 8h às 17h. Basta levar cópia da identidade e comprovante de residência do aluno.

Quem comanda as aulas é o professor e produtor Walber Riberio, em turmas de crianças (a partir de 4 anos), moças e rapazes, maturidade e Plus size.

O curso será realizado às terças e quintas, em dois turnos: 9 às 10h ou 15h às 16h.

O Centro Cultural Meritiense fica localizado na Rua Panamense, em Vilar dos Teles (em frente à Prefeitura).