Material apreendido na ação do 21º BPM (São João de Meriti) - Reprodução

Material apreendido na ação do 21º BPM (São João de Meriti)Reprodução

Publicado 13/08/2024 15:07

- Policiais Militares do(São João de Meriti) realizaram uma ação para reprimir as atitudes de um grupo criminoso na região do Morro do Amor. Houve confronto e breve troca de tiros. Umfoi