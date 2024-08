Parque do Ginga, mascote do Time Brasil, inaugura no Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 07/08/2024 09:53

São João de Meriti - Para entrar no clima dos Jogos Olímpicos, o Shopping Grande Rio lançou um espaço exclusivo e gratuito para uma experiência gamer com o mascote do Time Brasil. O game de Parkour, Parque Ginga no Roblox, está em um espaço exclusivo em frente ao cinema até o dia 11 de agosto.

Parte do Parque Ginga no formato game desafia os jogadores com pistas de obstáculos que exigem habilidades de parkour, como correr e saltar, promovendo uma experiência dinâmica e divertida para crianças a partir de 4 anos, adolescentes e gamers.



O Parque Ginga no Roblox inclui interações sociais em um ambiente virtual divertido e que estimula a competição saudável conectada à tecnologia.



“Estamos entusiasmados em trazer essa experiência para os nossos shoppings participantes, pois o Parque Ginga celebra o espírito amistoso e de fair play, além de oferecer às crianças e jovens uma forma envolvente de interagir no universo do Roblox, com o mascote Ginga”, disse a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.



A atividade é gratuita, com inscrições no local por ordem de chegada. No local haverá espaço para 10 gamers simultaneamente e funcionará diariamente das 13h às 21h.