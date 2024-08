Programa Saúde Para Todos é ampliado em Meriti - Gabriel Torine

Programa Saúde Para Todos é ampliado em Meriti Gabriel Torine

Publicado 03/08/2024 10:39

São João de Meriti - O projeto “Saúde para Todos”, que consiste na abertura de alguns postos de saúde aos sábados para atender a população, está com dez unidades funcionando neste 3 de agosto, das 8h às 13h.

- O projeto “”, que consiste na abertura de alguns postos de saúde aos sábados para atender a população, está com dez unidades funcionando neste 3 de agosto,

Diversos atendimentos estão sendo realizados, entre eles: médico clínico, atendimento de enfermagem e hiperdia, preventivo e imunização com todas as vacinas da caderneta, do adolescente e do adulto. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.



O programa Saúde para Todos entra no seu terceiro mês de atividade, cerca de 13 mil atendimentos já foram realizados.



Endereços (3 de agosto):



- USF Vila União: Rua Álvaro Proença, s/n – Vila União

- USF Parque Alian: Rua Jaspen, s/n – Parque Alian

- USF Everaldo de Almeida Freire (Coelhão): Rua Ex-combatente, s/n – Coelho da Rocha

- USF Valério Villas Boas Fuilho (Coelhinho)

- USF Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio): Avenida Bela Vista, s/n – Jardim Bonifácio (Próximo ao CIEP 175)

- USF Vila Norma

- USF Vila Jurandir

- USF Vila São João

- USF Vila Tiradentes

- USF Vila Rosali