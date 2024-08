PM apreendeu material do tráfico em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 02/08/2024 14:05 | Atualizado 02/08/2024 14:06

– Uma ação do 21º BPM (São João de Meriti) com o intuito de combater a instalação de barricadas e o avanço do tráfico, terminou com um suspeitoe material ilícito. A operação aconteceu na Rua Dr. Lúcio Machado, na Vila São João.