Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

Prefeitura de São João de MeritiDivulgação

Publicado 04/08/2024 08:00

São João de Meriti – A disputa pela Prefeitura de São João de Meriti promete ser acirrada, com possibilidade de segundo turno, em 2024. Os deputados estaduais Léo Vieira (Republicanos) e Valdecy da Saúde (PL) e o já conhecido no munícipio Marcos Muller são os mais bem colocados, segundo pesquisa feita pelo Dia com o instituto Ágora Pesquisa.

– A disputa pela Prefeitura de São João de Meriti promete ser acirrada, com possibilidade de segundo turno, em 2024. Os deputados estaduais Léo Vieira (Republicanos) e Valdecy da Saúde (PL) e o já conhecido no munícipio Marcos Muller são os mais bem colocados, segundo pesquisa feita pelo Dia com o instituto Ágora Pesquisa.

Um dos maiores embates já vistos na história da cidade durante as eleições de 2020 tende a se repetir em 2024. Vereador por vários mandatos e atual deputado estadual, Léo Vieira (Republicanos), tem 32% das intenções de voto. Já o representante do atual governo, o também deputado estadual Valdecy da Saúde (PL) aparece com 25% das intenções de voto. 7% é a vantagem de Léo sobre o segundo colocado. O ex-vereador Marcos Muller é o terceiro na pesquisa de intenção de votos com 13%.



7% é a vantagem de Léo sobre o segundo colocado, Valdecy da Saúde Reprodução/ Pesquisa eleitoral Ágora Pesquisa

Vale lembrar que o Republicano Léo Vieira tem como vice a atual vereadora e mulher mais bem votada da história de São João de Meriti, Letícia Costa. Já o segundo nas pesquisas, Valdecy da Saúde ainda não definiu seu aliado.



fotogaleria

A pesquisa aponta ainda a representante do PSOL e professora Juliana Drumond em quarto lugar, com 3%. Professor Joziel tem 1% dos votos válidos. Brancos e nulos somam 15%, e não sabem ou não quiseram responder somam 11%.



2º turno acirrado



Ao que tudo indica, a disputa para prefeito de Meriti seguirá para o segundo turno, assim como em 2020. Todo o confronto visto a quatro anos atrás deve se repetir, tendo como referência a pesquisa eleitoral apresentada. Isso porque os deputados que lideram a preferência dos eleitores também estavam envolvidos no último pleito eleitoral.



Na ocasião, Valdecy da Saúde era vice do atual prefeito de Meriti, Dr. João, que ganhou a disputa no segundo turno, com 56,83% (122.151 dos votos dos meritienses). Superando o desafiante Leonardo Vieira (Republicanos), que teve 92.788 votos (43,17% dos votos válidos).



Para o esperado segundo turno em 2024, a preferência do terceiro maior colégio da Baixada permanece com o candidato mais bem colocado, Léo Vieira, com 44% se somados apenas os votos válidos, contra os 32% de Valdecy da Saúde.



A pesquisa eleitoral também verificou a rejeição dos candidatos. Valdecy da Saúde aparece na liderança com a maior taxa, alcançando 26%. Em seguida, Professor Joziel e Juliana Drumond registram 13% e 10%, respectivamente. Léo Vieira e Marcos Muller estão tecnicamente empatados no quesito rejeição, com 9%. Ao todo, 33% não sabe ou não respondeu.



O levantamento do instituto Ágora Pesquisa entrevistou 603 meritienses, entre 30 e 31 de julho de 2024. A margem de erro é de 4%, com nível de confiança da pesquisa de 95%. O número de registro na Justiça Eleitoral, RJ-03359/2024.



As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país e já tem data definida. O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.