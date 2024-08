Vacinação contra HPV para meninos e meninas a partir dos 9 anos - Divulgação/ PMSJM

Publicado 12/08/2024 15:32

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, reforça o compromisso com a imunização dos munícipes. Por isso, a cidade deu início a vacinação contra o HPV, em dose única, para meninos e meninas de 9 a 19 anos.

Com orientações do Ministério da Saúde, o imunização tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal nos adolescentes. O HPV é um vírus que pode provocar doenças como cânceres no colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe, além do aparecimento de verrugas genitais.



A vacina contra o HPV está disponível em todos os postos de saúde do município, das 8h às 17h.



Para evitar o surgimento destas doenças é necessário ampliar a vacinação e proteger crianças e adolescentes. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.