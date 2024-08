O Centro Especializado de Atendimento à Mulher garante assistência completa - Edgar Maciel

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher garante assistência completaEdgar Maciel

Publicado 09/08/2024 13:37

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti lançou a Campanha Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A programação conta com encontros semanais com a participação de instituições que atuam diretamente na causa.



A campanha busca conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à violência contra a mulher, levando e tratando assuntos de extrema importância para todos.



Toda a agenda é aberta ao público e gratuita. Os encontros acontecem das 9h às 13h; confira:



9 de agosto: Praça da Matriz

16 de agosto: Calçada do mercado Prezunic

20 de agosto: UPA Infantil de Éden

22 de agosto: UPA do Jardim Íris

30 de agosto: Praça da Matriz



Centro Especializado de Atendimento à Mulher

– A Prefeitura de São João de Meriti lançou a Campanha, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A programação conta com encontros semanais com a participação de instituições que atuam diretamente na causa.A campanha busca conscientizar a sociedade sobre a importância do combate àcontra a, levando e tratando assuntos de extrema importância para todos.Toda aé aberta ao público e gratuita. Os encontros acontecem das 9h às 13h; confira:9 de agosto: Praça da Matriz16 de agosto: Calçada do mercado Prezunic20 de agosto: UPA Infantil de Éden22 de agosto: UPA do Jardim Íris30 de agosto: Praça da MatrizCentro Especializado de Atendimento à Mulher

O município conta com o suporte do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. O local é um ponto estratégico da política municipal de enfrentamento a esse tipo de violência. Nele, as mulheres encontram atendimento especializado e multidisciplinar com assistentes sociais, psicólogas e advogadas.



As equipes trabalham em parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e com a Guarda Municipal.



O espaço funciona desde 2017, e realiza, em média, 50 atendimentos por mês. O horário de funcionamento é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Endereço: Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 122 - Vilar dos Teles.