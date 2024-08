Abastecimento de água tratada interrompido em São João de Meriti - Pixabay

Publicado 20/08/2024 21:19

São João de Meriti – Devido a uma manutenção preventiva em um sistema de bombeamento localizado no bairro São Mateus, o fornecimento de água tratada em bairros de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, precisará ser interrompido, nesta quarta-feira (21).

Regiões afetadas: Agostinho Porto, Centro (parte), Engenheiro Belford, Itapuã, Parque São Nicolau, Parque Siqueira, São Mateus, Vila Tiradentes, Vila Humaitá e Vila Rosali.



A conclusão do serviço está prevista para até o final da noite do mesmo dia. Segundo a Águas do Rio, o abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, de forma gradativa, podendo levar 72 horas.



A concessionária orienta os seus clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para as atividades prioritárias.