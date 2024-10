Oktoberfest no Shopping Grande Rio, dias 25, 26 e 27 de outubro - Divulgação

Publicado 25/10/2024 08:14

São João de Meriti - O Shopping Grande Rio vai promover sua primeira edição da Oktoberfest, tradicional evento alemão com diversos rótulos de cervejas artesanais, comidas típicas e atrações musicais. O festival acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no estacionamento do shopping, próximo ao acesso A. A entrada é gratuita.

Serão mais de 20 rótulos de cervejas artesanais. Além disso, o público poderá participar de competições como o Concurso de Chopp de 1 metro e um clássico jogo de festa, a original atividade de Marionete de Cerveja.



O evento terá um cardápio tradicional que inclui pratos típicos alemães, como o famoso sanduíche de linguiça no pão, salsichão e croquetes, além de outras opções como hambúrgueres artesanais, churrasco, sanduíches de costela defumada e crepes.



Programação musical: rodas de samba e shows de sertanejo vão animar o público durante o evento.



Para as crianças, uma área kids com brinquedos como cama elástica, infláveis e parede de escalada.



Serviço: Oktoberfest no Shopping Grande Rio

Data: 25, 26 e 27 de outubro

Local: Estacionamento, próximo ao acesso A

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.