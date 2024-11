Shopping Grande Rio celebra o Natal com decoração temática do Bob Esponja - MIGUEL MENGAO

Publicado 08/11/2024 16:05

São João de Meriti - O Shopping Grande Rio vai inaugurar o seu Natal neste domingo (10). Apresentação de coral natalino, participação de personagens e chegada do Papai Noel fazem parte da programação especial, que tem uma encantadora decoração inspirada no famoso personagem Bob Esponja e sua turma.

Com uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura e elementos coloridos inspirados na Fenda do Biquíni, onde vivem Bob Esponja e seus amigos, os visitantes poderão explorar brinquedos e espaços instagramáveis que recriam o fundo do mar.



Já o tradicional Papai Noel receberá as crianças e suas cartinhas diariamente nos seguintes horários: em novembro: de domingo a sexta, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 22h (feriados seguem o horário de domingo). Em dezembro: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



“Estamos muito animados para inaugurar mais um Natal com um tema que, há mais de 25 anos, é um fenômeno mundial entre crianças e adultos. O Natal é um período de muito amor e magia, e acreditamos que Papai Noel essa figura tão emblemática e tradicional de nosso Natal junto a uma decoração temática irá não somente divertir, mas encantar a todo o público”, disse Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



Serviço: Inauguração Natal do Bob Esponja

Data: a partir de 10 de novembro

Horário: a partir das 16h30

Local: Praça de Eventos do Shopping Grande Rio.