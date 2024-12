Shopping Grande Rio apresenta promoção de Natal - Divulgação

Shopping Grande Rio apresenta promoção de Natal Divulgação

Publicado 12/12/2024 13:34

São João de Meriti - Com uma ação especial neste final de ano, o Shopping Grande Rio, no coração de São João de Meriti, está lançando uma campanha de Natal, onde os clientes vão ganhar panettones trufados da Kopenhagen, na tradicional mecânica Compre e Ganhe.

- Com uma ação especial neste final de ano, o, no coração de São João de Meriti, está lançando uma campanha de, onde os clientes vão ganhar panettones trufados da Kopenhagen, na tradicional mecânica Compre e Ganhe.

Para garantir o brinde, os clientes devem cadastrar as notas fiscais de compras, realizadas nas lojas participantes, no site (shoppinggranderio.com.br/promocoes). Após o cadastro, o cliente pode retirar o presente no Posto de Trocas, localizado próximo à Portaria A, basta apresentar o celular com o cadastro e um documento com foto.



A promoção é válida até o dia 24 de dezembro, para um brinde por CPF cadastrado e está sujeita à disponibilidade de estoque.



Natal solidário



No mesmo local, os clientes terão a oportunidade de fazer a diferença no Natal de muitas crianças, participando de uma ação solidária. O Shopping Grande Rio receberá doações de brinquedos, que serão entregues à ONG Mão Amiga Lutando pela Vida, localizada em Meriti, que assiste centenas de crianças.