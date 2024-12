Da esq. para dir.: secretário André Ceciliano, prefeito eleito Léo Vieira, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha e o deputado federal Luciano Vieira - Gil Ferreira/Ascom-SRI

Da esq. para dir.: secretário André Ceciliano, prefeito eleito Léo Vieira, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha e o deputado federal Luciano VieiraGil Ferreira/Ascom-SRI

Publicado 05/12/2024 18:53 | Atualizado 05/12/2024 19:24

São João de Meriti - O deputado estadual e prefeito eleito de São João de Meriti, Léo Vieira, cumpriu uma agenda estratégica nesta quarta (4), em Brasília, com o objetivo de captação de recursos federais, além de programas e projetos para o 'formigueiro das américas'. Desde outubro, o prefeito eleito tem visitado a capital para estabelecer parcerias sólidas no cenário federal.

- O deputado estadual e prefeito eleito de São João de Meriti,, cumpriu uma agenda estratégica nesta quarta (4), em Brasília, com o objetivo de, além de programas e projetos para o 'formigueiro das américas'. Desde outubro, o prefeito eleito tem visitado a capital para estabelecer parcerias sólidas no cenário federal.

Entre os encontros, destaca-se a reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha e o secretário André Ceciliano, dialogando sobre investimentos e pautas fundamentais para o desenvolvimento da cidade, acompanhado do deputado federal Luciano Vieira. Léo também visitou o gabinete do Ministério das Cidades, comandado pelo ministro Jader Filho, para avaliar sobre a atual situação das encostas da cidade.

Léo Vieira vai à Brasília em busca de investimentos para São João de Meriti Gil Ferreira/Ascom-SRI

Os temas abordados foram as prioridades do governo: saúde, educação, assistência social e segurança pública.



“Assim que vencemos nas urnas, o trabalho já se iniciou, pois não podemos perder tempo quando estamos tratando da dignidade e a garantia de melhores condições de vida dos meritienses”, afirmou. “Fortalecer a nossa parceria e união com o governo Federal é fundamental para atender as demandas da cidade. Vamos trabalhar juntos. Não medirei esforços na busca de soluções e investimentos para transformar São João de Meriti em um lugar melhor para todos”, completou Léo Vieira.



Saúde

Recentemente, Léo Vieira esteve com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, buscando investimentos que ampliarão os serviços, como por exemplo, a abertura e manutenção do PAM Meriti e da Maternidade do Morrinho. Além disso, também teve uma reunião produtiva com o deputado federal Marcelo Crivella que irá encaminhar emendas federais para a compra de equipamentos das unidades de Saúde.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito eleito de São João de Meriti, Léo Vieira Gil Ferreira/Ascom-SRI