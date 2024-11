Inauguração do novo prédio da Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Inauguração do novo prédio da Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/ PMSJM

Publicado 25/11/2024 08:02 | Atualizado 25/11/2024 08:03

São João de Meriti – Nesta segunda-feira (25), será inaugurado o novo prédio da sede da Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Construído em 1968, o edifício nunca tinha passado por uma reforma tão completa, segundo a organização.

– Nesta segunda-feira (25), será inaugurado odade São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Construído em 1968, o edifício nunca tinha passado por uma reforma tão completa, segundo a organização.

O espaço ganhou reestruturação ampla, revisão da estrutura de concreto armado e da parte elétrica e hidráulica; a instalação de sistema de prevenção contra incêndio e pânico; e impermeabilização das lajes.



Todo o entorno do prédio e o calçamento também foram refeitos. A sede foi reformada com especial atenção para a acessibilidade. O objetivo do projeto foi dar mais segurança, melhores condições de atendimento ao cidadão e de trabalho aos servidores.



A sede da Prefeitura foi reformada com especial atenção para a acessibilidade Divulgação/ PMSJM

De acordo com a organização, a subestação de energia elétrica operava de forma precária, as instalações de prevenção contra incêndio e pânico foram condenadas pela Defesa Civil do Estado e o Ministério Público havia notificado a prefeitura com risco de interdição do prédio. Além de problemas de infiltração, climatização, entre outros.



A sede da Prefeitura de São João de Meriti fica localizada na Avenida Presidente Lincoln, ao lado do Fórum e a 120 metros da Câmara de Vereadores, no Jardim Meriti.