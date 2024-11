A rainha da bateria Nathalia Brito - Divulgação

Publicado 23/11/2024 20:47

São João de Meriti - A quadra da Independente da Praça da Bandeira receberá uma grande festa, neste domingo (24), às 16h, para o lançamento do samba-enredo do Carnaval 2025. Na festividade, apresentação da equipe para o Carnaval de 2025 e entrega das faixas às musas.

A abertura do evento será feita pelo "Grupo Vou por aí", que cantará vários pagodes de sucessos. Para abrilhantar a festa, show com as escolas de Samba Leão de Nova Iguaçu e Estácio de Sá e todos os segmentos da Praça da Bandeira, com a presença da rainha de Bateria Nathalia Brito, ritmistas, passistas, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira.



"Quero convidar a toda comunidade e amigos para participar desta festança. É um momento de confraternização importante para nossa escola de samba. Será a nossa grande arrancada em busca do campeonato. Venha participar!", disse o presidente da Independente da Praça da Bandeira, Fernando José.



Com o enredo "Sinfonia poética, daqueles que não se deixaram calar", do carnavalesco Ricardo Paulino, a Praça da Bandeira será a décima agremiação a desfilar, no Domingo de Carnaval, na Intendente Magalhães, na Série Prata da Super Liga.



A quadra da Independente da Praça da Bandeira fica na Rua Clemente Pereira Leandro, s/n, Vilar dos Teles, São João de Meriti.