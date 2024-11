Defesa Civil no Simulado do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (SRAAS) do bairro Trio de Ouro - Divulgação

Defesa Civil no Simulado do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (SRAAS) do bairro Trio de OuroDivulgação

Publicado 23/11/2024 18:35 | Atualizado 23/11/2024 18:58

São João de Meriti – A Defesa Civil de São João de Meriti realizou o Exercício Simulado do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro (SRAAS) do bairro Trio de Ouro, em Vilar dos Teles. A ação faz parte do conjunto de estratégias adotadas para prevenção e proteção dos moradores durante os períodos chuvosos.

– Ade São João de Meriti realizou o Exercíciodo Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro () do bairro Trio de Ouro, em Vilar dos Teles. A ação faz parte do conjunto de estratégias adotadas para prevenção e proteção dos moradores durante os períodos chuvosos.

O sistema de monitoramento permite que os equipamentos sejam acionados em áreas com alto risco geológico. O município possui 12 sirenes instaladas em áreas mapeadas como risco alto ou muito alto de deslizamento.



O morador Alan das Neves, 36 anos, acompanhou o trabalho dos agentes: “Ações como essa são muito importantes, pois em momentos de desastre as pessoas saberão como proceder. Acho que se a pessoa tiver a orientação correta de como proceder em casos de deslizamento e desabamento é mais fácil para se salvar e ajudar outras pessoas”.



Moradores podem acompanhar todas as atualizações por meio das redes sociais da Defesa Civil Divulgação

Durante a ação, o equipamento foi acionado e os agentes demonstraram procedimentos de evacuação e possíveis rotas de fuga, além do funcionamento do sistema de alerta via SMS e todos os serviços realizados pela pasta.



“A participação dos moradores é de suma importância, pois a segurança da população é uma das nossas principais preocupações. Sirenes não tocam à toa. Se os equipamentos forem acionados, nossa orientação é que os moradores se desloquem para o ponto de apoio mais próximo. Nosso principal objetivo é reforçar a segurança comunitária, minimizando prováveis prejuízos materiais e perdas humanas”, destacou o secretário da pasta, Evalder Perini.



A Defesa Civil recomenda pessoas que residem em áreas de risco, perto de rios, canais e encostas que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro e liguem imediatamente para os telefones 199, 97416-6557 ou 2018-4225. Os munícipes podem acompanhar todas as atualizações por meio das redes sociais. Além de se cadastrar para receber alertas e informações sobre o risco de mau tempo pelo sistema de aviso via SMS por meio do número 40199.