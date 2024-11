Léo Vieira (centro) esteve com o presidente do Detran, Glaucio Paz (à direita), e o diretor Pedro Paulo - Divulgação

Publicado 19/11/2024 09:19

São João de Meriti - O prefeito eleito de São João de Meriti, deputado estadual Léo Vieira, esteve com a direção do Detran-RJ, para assegurar a reabertura de um posto de vistoria de veículos, além de implantação de uma unidade para identificação civil de recém-nascidos na Maternidade do Morrinho.

Léo foi recebido pelo presidente do órgão, Glaucio Paz, e o diretor de Identificação Civil, Pedro Paulo Thompson.



“Já me comprometi com o presidente do Detran para na Prefeitura de São João de Meriti disponibilizar um espaço para implementar novamente a vistoria no município e, através de um convênio, nossos bebês saírem da maternidade já com identidade, tornando-se cidadãos meritienses”, destacou Léo Vieira.



No mês passado, dias após a vitória no primeiro turno, Léo Vieira foi a Brasília, para reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em busca de parceria com o governo federal para reabertura da Maternidade do Morrinho, que está fechada há sete anos. Desde 2017, as grávidas de São João de Meriti são obrigadas a terem filhos em outros municípios.



A proposta do prefeito eleito é reabrir a unidade com a implantação de um programa semelhante ao Cegonha Carioca, oferecendo transporte da gestante até a maternidade para realização do parto; distribuição de enxoval do bebê, além de visita guiada à maternidade de referência à gestante.



“Vamos resgatar o direito das mulheres terem seus filhos na cidade”, garantiu Léo Vieira.