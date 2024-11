São João de Meriti promove Campanha de Vacinação Antirrábica - Edgar Maciel

São João de Meriti promove Campanha de Vacinação AntirrábicaEdgar Maciel

Publicado 08/11/2024 23:49

São João de Meriti - A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti realizará neste sábado (9), a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos em todo município, das 8h às 16h.

O objetivo é controlar a transmissão da zoonose conhecida como raiva, que é contagiosa, mortal e pode ser transmitida às pessoas. A pasta explica que a infecção ocorre por meio do contato da saliva do animal com o vírus, além de mordidas, arranhões ou lambidas.



A organização reforça que mesmo que o bichinho não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial. A vacina da raiva deve ser aplicada anualmente no animal.

Para a ação serão abertos cerca de 50 postos de vacinação, organizados em seis setores, veja abaixo os endereços:



Setor I - Centro

Escola Municipal Armando De Oliveira – Rua Maria Januária, S/N -Centro

Escola Municipal Maria Rodrigues Cardoso – Rua Senador Tarcísio Meira, 220 – Centro

Guarda Civil Municipal De São João De Meriti – Rua Valério Villas Boas, 212 – Centro

Escola Municipal Prof. Virgílio Machado – Rua Delfim Moreira, S/N – Vila Rosali

Praça Da Matriz – Rua Da Matriz, S/N - Centro

Ciep José Lins Do Rego – Rua Juparanã, S/N – Parque José Bonifácio

E. M. São João Batista – Av. Fluminense, 45 – Vila Rosali

Colégio Estadual José Do Patrocínio – Rua Progresso, S/N – Parque José Bonifácio

Usf Vila Rosali – Rua Mário Cabral, S/N – Vila Rosali



Setor II – Coelho Da Rocha / Éden



Usf Everaldo De Almeida Freire (Coelhão) – Rua Ex-Combatente, S/N – Coelho Da Rocha

Usf Valério Vilas Boas Filho (Coelhinho) – Rua Manoel Cunha, S/N – Coelho Da Rocha

Vigilância Em Saúde – Rua Adelino Gonçalves, 100 – Coelho Da Rocha

Usf Parque Alian – Rua Jaspen, S/N – Parque Alian

Escola Municipalizada Parque Alian – Rua Urânio, 20 – Coelho Da Rocha

Quadra Do Dinho – Rua José Dos Reis, S/N – Coelho Da Rocha

Usf Vila Jurandir – Rua Joaquim Couto, S/N – Vila Jurandir

Usf Vila Norma – Rua Higino, 443 – Éden

Ciep Municipalizado São João Bosco (132) – Rua Manoel Veloso, S/N – Éden

Ciep Marinheiro João Cândido (030) – Rua Wilson Lago, 266 – Grande Rio

Igreja Nossa Senhora Aparecida – Rua Manoel Gama, 320 – Gato Preto

Clínica Veterinária Dr. Estefano – Rua Waldir Lafuente Freire, 31 – Éden



Setor III – Jardim Metrópole



Ciep Brizolão Antônio Francisco Lisboa (115) – Av. Do Comércio, 118 – Jardim Metrópole

Usf Carmem Bandeira De Mello (Tibagi) – Rua Tibagi, S/N – Jardim Metrópole.

Usf Dr. Jorge Tannus Rejane – Rua Fernandes De Queirós, S/N – Jardim Metrópole.

E. M. Jardim Metrópole – Rua Rio Claro, 20 – Sítio Dos Gansos



Setor IV – Jardim Sumaré



Ciep 180 P. João Goulart – Rua Três, S/N – Parque Juriti

Posto De Saúde Jardim Sumaré – Estrada Das Pedrinhas, S/N – Jardim Sumaré

Colégio Estadual Regina Célia Dos Reis De Oliveira – Rua Drª Maria José, 22 – Vale Da Simpatia

Praça Alvorada – Praça Alvorada, Lote 1 – Jardim Sumaré

Usf Parque Araruama - Rua Dionísio Rocha, S/N – Parque Araruama

E. M. Professora Márcia Branquinho – Av. Getúlio Vargas, 226 – Vila São José

E. M. Valério Vilas Boas Filho – Rua Dr. Brasil Valério, Lote 7, Quadra 11 – Venda Velha

E. M. Amélia Barbosa De Moura – Rua Gil Queiroz, S/N – Parque Analândia

E. M. Francisca Jeremias – Rua Alaide Menezes, S/N – Vila Formoso

Usf Venda Velha (Novo Rio) – Av. Estácio De Sá, S/N – Parque Novo Rio

Escola Estadual Vilar Dos Teles – Av. Comendador Teles, 975 – Vilar Dos Teles



Setor V – Jardim Meriti



Associação Chave De Ouro – Rua Salomão Ferreira, 842 – Jardim Meriti

Centro De Saúde Dr. Aníbal Viriato De Azevedo – Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti

Praça Da Bandeira – Rua Tupi, Lote 1 – Praça Da Bandeira

Usj Jackson Martins (Sarapuí) – Rua Sumidouro, S/N – Praça Da Bandeira

Usf Tucão – Av. Automóvel Clube, S/N – Vilar Dos Teles

Usf Vila São João – Av. Euclides Da Cunha, S/N – Vila São João



Setor VI – São Mateus



Usf Vila União – Rua Álvaro Proença, S/N – Vila União

E. M. Francisco Agostinho Da Costa – Rua Rubens Peixoto, S/N – Eng. Belford

Colégio Municipal Dauta Jobert Barreto (Ciep 138) – Rua Dr. Mauriti Santo, 600 – Éden

Ciep Oswaldo José Lourenço (133) – Rua José Lourenço Campos, S/N – Vila Tiradentes

Paróquia São Mateus (Igreja Católica Pedro Paulo) – Rua Antônio Hermont, 107 – São Mateus

E. M. Paul Jean Guerry – Rua São Francisco De Assis, 181 – Tomazinho

1ª Igreja Batista Em Agostinho Porto – Rua Eronildes Martins Santos, 588 – Agostinho Porto