Material encontrado dentro de mochila foi apreendido - Reprodução/ PMERJ

Publicado 13/11/2024 00:36

São João de Meriti - Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) encontraram uma mochila caída no chão com diversas drogas dentro.

Segundo informações preliminares, agentes foram acionados para auxiliar em uma ocorrência de roubo de carga, no bairro Parque Juriti. No local, os agentes encontraram uma mochila com um rádio comunicador, três trouxinhas de skank e 49 pinos de cocaína.



Não houve relatos de prisões ou acusados. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).