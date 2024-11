Grupo de Ações Coordenadas de Meriti se reúne para definir protocolos de atuação para as chuvas de verão - Divulgação

Publicado 12/11/2024 19:36 | Atualizado 12/11/2024 19:36

São João de Meriti - O Grupo de Ações Coordenadas de Meriti se reuniu para definir protocolos de atuação para as chuvas de verão. O objetivo foi discutir as condutas para serem adotadas em ações de prevenção a problemas causados por grandes tempestades.

Um documento vai ajudar na elaboração do Plano de Contingências 2024 - 2025 (Plancon), no qual as orientações estão sendo desenvolvidas pela equipe técnica da Defesa Civil: geólogos, biólogo, meteorologista e arquiteto, com base em estudos dos cenários de risco na cidade. Nele são estabelecidas ações a serem adotados pelos órgãos municipais seguindo as normas previstas nas leis de número 12.608/12 e 12.340/10.



Ao longo do encontro, foram tratados os protocolos de evacuação e as ações, além de pontos de apoio, abrigos, sirenes, pluviômetros e outros temas que atendam a população em caso de eventos adversos.



“A realização desses encontros é de grande importância para o alinhamento da função de cada secretaria e demais órgãos em casos de desastres naturais. Sendo essenciais no desenvolvimento de estratégias de atuação e ação em possíveis cenários de emergências. A Defesa Civil está sempre realizando o trabalho de prevenção e conscientização tendo como objetivo maior o de salvaguardar e de preservar vidas”, destacou o secretário de Defesa Civil Evalder Perini.



No próximo mês será apresentado, por meio de audiência pública, o Plancon do município.