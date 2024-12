Campanha Dia Mundial Luta contra Aids São João de Meriti - Reprodução

Campanha Dia Mundial Luta contra Aids São João de MeritiReprodução

Publicado 02/12/2024 19:38

São João de Meriti – A Secretaria de Saúde de São João de Meriti, realizou nesta segunda-feira (2), um dia repleto de atividades especiais em prol do Dezembro Vermelho, o mês de prevenção ao HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.

A campanha tem o objetivo de ampliar o acesso a informação, bem como encaminhar o portador de HIV ou sífilis para o tratamento e acompanhamento, após o diagnóstico.



A Feira de Vilar dos Teles recebeu a distribuição de material informativo e preservativos. Agentes também reforçaram as ações de segurança e proteção aos presentes.



Na parte da tarde, a Casa da Cultura de São João de Meriti recebeu uma campanha de testagem de HIV/AIDS, reforçando a importância do autocuidado, do tratamento e da redução do estigma em torno da doença.



Durante todo o mês a pasta seguirá com ações em locais estratégicos, assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão de portas abertas para atender à população. Os postos de saúde do município também realizam os testes rápidos do vírus HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).