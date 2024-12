Museu Marinheiro João Cândido será inaugurado em Meriti - Edgar Maciel

Publicado 06/12/2024 07:03

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti vai inaugurar, nesta sexta-feira (6), o Museu Marinheiro João Cândido, o primeiro da cidade. O equipamento era aguardado pela família do herói municipal e por movimentos sociais há 17 anos.

O equipamento cultural foi idealizado para preservar a memória de João Cândido e apresentar sua luta. Os visitantes poderão conhecer exposições permanentes sobre a trajetória e vida do Almirante Negro.



João Cândido é herói municipal (Meriti) e estadual (Rio de Janeiro). Filho de ex-escravos, liderou a Revolta da Chibata, movimento que reivindicou o fim das chibatadas, castigo corporal que ainda era praticado pela instituição contra os marujos, em sua maioria, negros. Depois de ser expulso da Marinha, ele foi morar (1930) em São João de Meriti, Baixada Fluminense, e viveu na cidade até o seu falecimento, em 6 de dezembro de 1969.



A expectativa é que o espaço venha ser um polo cultural e turístico, promovendo atividades educativas. O evento de inauguração contará com a presença de autoridades, como o prefeito Dr. João Ferreira Neto, lideranças comunitárias e a população local.



Serviço:

Inauguração do Museu Marinheiro João Cândido – o primeiro museu municipal de São João de Meriti

Data: 6 de dezembro de 2024

Horário: 10h

Endereço: Rua das Acácias, s/n – alto do Morro do Embaixador, Vila São José – São João de Meriti – RJ.