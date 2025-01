O projeto contempla a ampliação da ciclovia e a implantação de áreas verdes - Gilberto Rocha

O projeto contempla a ampliação da ciclovia e a implantação de áreas verdesGilberto Rocha

Publicado 15/01/2025 12:21 | Atualizado 15/01/2025 12:23

MRS e a Prefeitura de São João de Meriti estão trabalhando juntos com projetos de urbanização por toda a cidade. O secretário municipal de Habitação, Urbanismo e Iluminação Pública de Meriti, Leonardo Vieira, visitou nesta terça-feira (14), as obras de construção do viaduto em Tomazinho.

As obras tendem a melhorar as áreas que beiram a linha férrea e irão fortalecer a mobilidade urbana de São Mateus até Vila Norma.



“Realizaremos um trabalho integrado com a MRS para revitalizar as áreas que beiram essa linha férrea, melhorando também a mobilidade urbana de São Mateus até Vila Norma. Esse novo viaduto vai trazer muitos benefícios na segurança de pedestres, ciclistas e motoristas”, frisou Leonardo.



A MRS e a Prefeitura de Meriti trabalharão juntos com projetos de urbanização na região Gilberto Rocha

O projeto também prevê uma ampliação da ciclovia, além da implantação de áreas verdes.



O engenheiro especialista em projetos da MRS, Jailton Moreira, deu o parecer técnico sobre o novo viaduto. “Estamos na fase de limpeza, supressão vegetal e fabricações, conforme o cronograma previsto. O projeto contempla a construção do viaduto de 350 metros com duas rotatórias, ampliação da ciclovia e passagem de pedestres, além da urbanização do local em parceria com a Prefeitura”, pontuou.

O engenheiro especialista da MRS, Jailton Moreira (segundo à esq) apresenta o projeto para o secretário Leonardo Vieira (ter à esq) Gilberto Rocha