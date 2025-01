Meriti terá pré-matrícula a partir do dia 10 - Divulgação

Publicado 09/01/2025 12:40 | Atualizado 09/01/2025 12:59

São João de Meriti - O período de pré-matrícula para alunos novos na rede municipal de ensino de São João de Meriti inicia nesta sexta-feira (10). As inscrições devem ser feitas pelo o site

Serão oferecidas cerca de 10 mil novas vagas beneficiando alunos desde a creche até o nono ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A pasta reforça que inscrições devem ser feitas pela internet, até o dia 21. O resultado sai no dia 24. Após este processo, as matrículas serão realizadas, nas escolas, entre os dias 27 e 31, com a entrega dos documentos. As aulas começam no dia 06 de fevereiro.



SERVIÇO: Pré-matrícula de alunos novos em Meriti

Período: de 10 a 21 de janeiro

Site para pré-matrícula: www.portal.meriti.rj.gov.br