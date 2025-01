Prefeito Léo (de branco) visitou e fiscalizou os atendimentos da UPA Infantil de Meriti - Divulgação/SJM

Prefeito Léo (de branco) visitou e fiscalizou os atendimentos da UPA Infantil de MeritiDivulgação/SJM

Publicado 06/01/2025 14:39 | Atualizado 06/01/2025 14:40

São João de Meriti – Na manhã do último sábado (4), uma comitiva liderada pelo prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, passou na UPA Infantil de Meriti, no Éden e na UPA de Jardim Íris, para fiscalizar as instalações e o funcionamento das unidades de saúde.

O prefeito esteve acompanhado do deputado federal Luciano Vieira, o presidente da Câmara, Doca Brazão e o secretário Leonardo Vieira (Habitação e Urbanismo). Léo comentou sobre as visitas nas unidades. “Ambas as unidades da UPA Infantil e UPA de Jardim Íris estão com os atendimentos normalizados e as equipes de prontidão para realizar um acolhimento humanizado”, declarou.

