Prefeito Léo Vieira e a vice-prefeita Letícia Costa fiscalizaram o grande mutirão de limpeza urbana na cidade - Rafael Barreto

Publicado 03/01/2025 19:49 | Atualizado 03/01/2025 20:27

São João de Meriti – Os primeiros dias de governo do prefeito Léo Vieira foram de bastante serviço. A Prefeitura de São João de Meriti, através das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Públicos, em parceria com a Defesa Civil, vai realizar durante todo o mês um grande mutirão de limpeza urbana. Só nesta quinta-feira (2), foram retirados cerca de 800 toneladas de lixo e entulho em 13 bairros da cidade.

Prefeito Léo Vieira e comitiva visitam um ponto de lixo irregular na Avenida Tôrres Homem Rafael Barreto

A operação conta com 71 máquinas (51 à serviço da Prefeitura e 20 cedidas pelo Governo do Estado) e 200 profissionais envolvidos diretamente. Homens e máquinas trabalham nos serviços de capina, roçagem, limpeza, retirada de entulho, coleta de lixo e poda de árvores.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, coordenou as ações e fiscalizou o trabalho das equipes. “Iniciamos o primeiro passo da transformação da cidade com um grande mutirão de limpeza. Quero reforçar que meu gabinete será nas ruas para atender as demandas da população e garantir o bem-estar das famílias meritienses. Gostaria de agradecer ao Governador do Rio, Cláudio Castro, por todo apoio na missão de deixar a cidade limpa, o que será uma das marcas da nossa gestão”, completou Léo Vieira, acompanhado da vice-prefeita Letícia Costa, do deputado federal Luciano Vieira, o presidente da Câmara, Doca Brazão, além de outros vereadores.



A Avenida Doutor Roberto Silveira, onde está localizado o Cemitério do Éden, a Avenida do Canal (Sobec), em Vilar dos Teles, e a Avenida Tôrres Homem, nos arredores do Terminal Rodoviário do Éden, foram alguns dos pontos de lixo e entulho irregular limpos no primeiro dia de mutirão.