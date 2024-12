Prefeito eleito, Léo Vieira, anuncia seu primeiro secretário: Paulo César Alves Meireles - Divulgação

Prefeito eleito, Léo Vieira, anuncia seu primeiro secretário: Paulo César Alves Meireles Divulgação

Publicado 13/12/2024 17:58 | Atualizado 13/12/2024 19:00

São João de Meriti - O prefeito eleito de São João de Meriti, Léo Vieira, anunciou nesta sexta-feira (13), durante encontro promovido por líderes em gestão pública e inovação, o “Conecta Prefeitos”, o nome do primeiro secretário que fará parte de sua gestão: Paulo César Alves Meireles vai ocupar a Secretaria Municipal de Fazenda.

O novo secretário foi auditor fiscal de São João de Meriti no período de 2012 a 2019 e, desde esse último ano, é auditor fiscal da cidade de Duque de Caxias. “Nós temos uma grande missão que é organizar as finanças públicas da nossa cidade para que a gente possa desempenhar um serviço público e a garantia dos direitos dos meritienses”, disse Léo Vieira.



Paulo César reiterou as palavras do prefeito eleito: “O desafio é grande, ou seja, equilibrar as contas públicas para que o prefeito possa fazer o melhor trabalho para os munícipes”, disse ele, agradecendo a oportunidade. “Ser secretário será o ápice da minha carreira. Quero mostrar que o que muitos acham impossível, é possível para a contabilidade, a matemática e o direito. Para isso, é preciso união e vamos trabalhar para equilibrar as contas públicas”



Conecta Prefeitos



Léo Vieira e Paulo César acompanharam as palestras do Conecta Prefeitos. O evento promovido por líderes em gestão pública e inovação, oferece a oportunidade para que prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais fortaleçam suas administrações com práticas inovadoras, cases de sucesso e networking estratégico. A parceria é entre o Banco do Brasil, a AMERJ, o CEAP Brasil e os municípios.



Léo Vieira e Paulo César acompanharam as palestras do Conecta Prefeitos Divulgação

“Foi muito produtivo participar deste evento com especialistas renomados que nos mostraram estratégias eficientes para previdência, precatórios e crédito”, destacou o prefeito eleito Léo Vieira. O futuro secretário de Fazenda também ressaltou os “cases de sucesso e a troca de experiências inspiram os gestores a provocarem mudanças reais em seus municípios”.