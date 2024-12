Entrega dos Cartões Recomeçar em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 12/12/2024 18:24

– A partir desta sexta-feira (), os aprovados noem São João de Meriti poderão garantir seu benefício. A distribuição será feita na Escola Municipal Professor Jansen Pereira de Melo, no Jardim Meriti.Desta vez, serão entregues 2037 cartões, com objetivo de atender aos munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano.Os Cartões Recomeçar serão entregues mediante a apresentação de originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. A lista completa com os nomes que receberão os cartões está disponível no link ( clique aqui ).A entrega começará a ser feita amanhã (13), das 10h às 15h e continuará na segunda (16) seguindo até quarta-feira (18), das 9h às 15h, de acordo com a tabela abaixo:13/12/24, sexta-feira:Nomes que iniciam com as letras: A, B, CHorário: 10h às 12hNomes que iniciam com as letras: D, EHorário: 13h às 15h16/12/24, segunda-feira:Nomes que iniciam com as letras F, G, H, IHorário: 9h às 12hNomes que iniciam com as letras J, KHorário: 13h às 15h17/12/24, terça-feira:Nomes que iniciam com as letras L, MHorário: 9h às 12hNomes que iniciam N, O, P, QHorário: 13h às 15h18/12/24, quarta-feira:Nomes que iniciam com as letras: R, SHorário: 9h às 12hNomes que iniciam com as letras: T, U, V, X, W, Y, ZHorário: 13h às 15h