Marcus Augusto Pereira, secretário Municipal de Controle Interno, e o prefeito eleito e diplomado de São João de Meriti, Léo Vieira - Divulgação

Marcus Augusto Pereira, secretário Municipal de Controle Interno, e o prefeito eleito e diplomado de São João de Meriti, Léo VieiraDivulgação

Publicado 27/12/2024 19:31

São João de Meriti - O prefeito eleito de São João de Meriti, Léo Vieira, anunciou, nesta sexta-feira (27), mais um nome para compor o secretariado da nova gestão 2025: Marcus Augusto Pereira, para a pasta do Controle Interno.

- O prefeito eleito de São João de Meriti,, anunciou, nesta sexta-feira (27), mais um nome para compor o secretariado da nova gestão 2025:, para a pasta do

O novo secretário é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com ampla experiência em fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.



“Estamos montando uma equipe de primeira e tenho certeza que Marcus Augusto é um grande reforço para organizar a administração da cidade”, comentou Léo Vieira, enfatizando que Marcus assumirá uma importante função no governo municipal.



Marcus Augusto Pereira fez carreira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, desde 1987, com cargos de analista, inspetor-geral, assessor-chefe e coordenador. Em 2022, atuou na Coordenadoria de Contas de Governo, na elaboração de pareceres técnicos em Processos de Contas de Governo dos Municípios e Contas do Governador do Estado do Rio de Janeiro.



“Espero contribuir com toda a minha experiência na área para promover a melhoria contínua dos processos internos da nova gestão municipal”, acrescentou o novo secretário de Controle Interno, Marcus Augusto.