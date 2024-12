Entrega do Cartão Recomeçar em São João de Meriti - Edgard Maciel

Entrega do Cartão Recomeçar em São João de Meriti Edgard Maciel

Publicado 17/12/2024 21:09 | Atualizado 17/12/2024 22:10

- Esta quarta-feira,de dezembro, das 10h às 15h, é oda entrega dopara os aprovados no 3º lote do programa em São João de Meriti. O objetivo do cartão é atender os munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano.