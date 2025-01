Léo Vieira toma posse como prefeito de São João de Meriti - Rafael Barreto

Léo Vieira toma posse como prefeito de São João de MeritiRafael Barreto

Publicado 01/01/2025 20:34

São João de Meriti – O novo prefeito eleito de São João de Meriti, Léo Vieira (REPUPLICANOS), tomou posse nesta tarde, 1º de janeiro, na Câmara Municipal. Além dele, os 15 vereadores eleitos também foram empossados para a legislatura 2025-2028. O representante tem Letícia Costa como vice-prefeita, ela que em outros mandatos foi vereadora no município.

– O novo prefeito eleito de São João de Meriti,(REPUPLICANOS), tomounesta tarde, 1º de janeiro, na Câmara Municipal. Além dele, os 15 vereadores eleitos também foram empossados para a legislatura 2025-2028. O representante temcomo, ela que em outros mandatos foi vereadora no município.

Em seu discurso de posse, Léo Vieira falou que vai procurar estabelecer uma relação verdadeira com todos os moradores que acreditaram nele: "Não me canso e não me cansarei de agradecer a todos vocês por esse mandato. Assim como em uma orquestra, prefeito e vereadores precisam trabalhar em harmonia, cada um desempenhando seu papel com excelência, para oferecer à população de São João de Meriti políticas públicas de qualidade. Juntos, podemos construir uma melodia de progresso e transformação".



Léo também declarou que foram publicados hoje decretos no Diário Oficial da Prefeitura para dar o pontapé inicial na reestruturação e organização do município com auditorias de folha de pagamento, avaliação de contratações e transparência. “Temos como prioridade reabrir e ampliar os serviços de emergência do PAM Meriti e da Maternidade Municipal com a dignidade que o povo merece. Vamos revolucionar a saúde primária e trazer o maior programa de arrecadação fundiária da história da cidade. Além disso, avançaremos com a implantação da moeda social Buriti e fortaleceremos a segurança pública, armando os nossos agentes da Guarda Municipal”, completou Léo Vieira.

Léo Vieira nasceu, cresceu e vive em São João de Meriti. É filho de Jairton Mendes e Lúcia Helena Vieira Mendes, um casal que deu muito amor e mostrou ao seu filho o caminho do bem. Léo Vieira tem três irmãos e estudou no 8 de Julho, no Levy Miranda e no tradicional Colégio Estadual Professor Murilo Braga. Casado com Andrea, tem dois filhos: Leozinho e Alice.



Posse dos vereadores



A sessão de votação para presidente da Câmara foi capitaneada pelo vereador mais velho, Eliás Queiroz (Republicanos). A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente eleito por unanimidade, Doca Brazão (MDB), e contou com a presença dos deputados federais Luciano Vieira e Rosângela Gomes, dos deputados estaduais Giovani Ratinho e Rafael Nobre, da vereadora eleita do Rio, Helena Vieira e demais familiares dos políticos.

Em ato da cerimônia, os 15 vereadores eleitos e reeleitos foram empossados para o mandato 2025-2028. Desta vez, não houve nenhuma representante mulher eleita.



Confira abaixo os 15 vereadores eleitos para o Legislativo nos próximos quatro anos:



MARQUINHO AQUINO (REPUBLICANOS) – 7.975 votos

Rogério Paes (PL) – 7.178 votos

Ernane Aleixo (PL) – 6.720 votos

Otojanes Filho (SOLIDARIEDADE) – 5.969 votos

Miltinho (PP) – 5.923 votos

Carlos Henrique Queiroz (MDB) – 5.477 votos

João Nunes (PP) – 5.214 votos

Doca Brazão (MDB) – 5.205 votos

Magrão Nobre (UNIÃO) – 4.881 votos

Giovani Ratinho Jr (SOLIDARIEDADE) – 4.858 votos

Juninho Vieira (PSD) – 4.606 votos

Eliás Queiroz(REPUBLICANOS) – 4.545 votos

Rodrigo Pit (AGIR) – 4.437 votos

Carlinho Moutinho (PSDB) – 4.406 votos

Jefferson Martin (PRD) - 4.157 votos