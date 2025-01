Prefeito Léo Vieira assinou os 12 decretos em seu gabinete - Divulgação

Publicado 04/01/2025 08:30 | Atualizado 04/01/2025 08:31

- Logo após a posse do prefeito Léo Vieira, no dia 1º de janeiro, a Prefeitura de São João de Meriti publicouque vão direcionar as ações do novo governo. Os decretos buscam soluções importantes e urgentes, que vão impactar o dia a dia da população.

Os documentos estabelecem ações em diferentes áreas, entre elas segurança pública, transporte, combate à Dengue, gestão de recursos, saúde e assistência social. A redução, de pelo menos 30%, no valor dos contratos em andamento é uma das prioridades.



A nova organização já adiantou que foram criados grupos de trabalho e de estudos para viabilizar a revitalização Centro da cidade e Vilar dos Teles, a estruturação de uma política pública municipal eficiente e integrada, a implantação da moeda social “Buriti”, o programa Amarelinho – Tarifa Zero, a criação de auditorias para avaliação das folhas de pagamento dos servidores ativos e inativos da administração direta e indireta, a legalidade das contratações diretas sem licitação e os lançamentos tributários ISS, IPTU e ITBI.



O pacote de ações prevê, ainda, a criação de programa de atendimento às pessoas com transtorno espectro autista.



Limpeza Urbana



As soluções para os problemas relacionados à limpeza urbana, que estão no decreto 7332, já deram resultado. Somente na última quinta-feira (02), primeiro dia útil do ano, foram retiradas mais de 800 toneladas de lixo e entulho , espalhadas nas ruas, em 13 bairros.“Estamos nas ruas para resolver o problema do lixo espalhado pela cidade, que é urgente. Mas, já criamos esses primeiros decretos para nortear as prioridades do novo governo”, explicou o prefeito