Prefeitura de São João de Meriti oferece desconto de 10% da conta única do IPTU até 31 de janeiro Rafael Barreto

Publicado 08/01/2025 11:05

A organização reforça que existe também a opção de dividir em até 10 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10 de cada mês (exceto maio no dia 12 e agosto no dia 11), mas sem desconto. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou pela internet. O carnê também apresenta um QR Code para pagamentos via Pix.Segundo a pasta, a contribuição fiscal é um dos pilares para o desenvolvimento da cidade, fortalecendo a saúde e a educação, assegurando serviços essenciais para toda a comunidade.Para emissão da 2ª via do IPTU 2025, a guia pode ser retirada nos seguintes locais:- Centro Cultural Meritiense, localizado na Rua Panamense, s/nº - Jardim Meriti- Poupa Tempo RJ, localizado no estacionamento do Shopping Grande Rio- Na sede da Prefeitura de São João de Meriti, localizada na Avenida Presidente Lincoln, 899 - Jardim Meriti- No endereço eletrônico portal.meriti.rj.gov.br através da opção IPTU ou pelo servidor público virtualO secretário municipal de Fazenda,, destaca que a arrecadação é fundamental para investir em benfeitorias na cidade e o desconto é para incentivar os contribuintes optarem pela cota única.