Prefeito Léo Vieira (de branco) fiscalizou o trabalho da equipe de Obras e de Serviços Públicos - Rafael Barreto

Publicado 08/01/2025 10:17 | Atualizado 08/01/2025 10:18

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti realizou, nesta semana, ações de drenagem e mutirão de limpeza no bairro São Mateus. Homens e máquinas trabalharam na desobstrução de uma rede de esgoto na Avenida Ana Brito da Silva.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, acompanhou de perto as ações das duas equipes das Secretarias Municipais de Obras e de Serviços Públicos.



“Realizamos uma ação emergencial para reparar a rede de esgoto e solucionar esse transtorno para os moradores de São Mateus. Além disso, o mutirão de limpeza continua com força total, atuando em diversos bairros, para deixar a nossa cidade limpa, organizada e agradável”, declarou.



A equipe da Prefeitura realizou uma ação emergencial para reparar a rede de esgoto da Avenida Ana Brito da Silva Rafael Barreto

Uma equipe do mutirão de limpeza esteve trabalhando no recolhimento de lixo e entulho irregular na linha férrea, na Reta do Éden.



A comerciante Cláudia Lopes agradeceu pelos serviços. “A nova gestão começou com o pé direito, estou satisfeita em ver todo o esforço de cuidar da cidade como a gente merece”, completou.

A comerciante Cláudia Lopes aprovou o trabalho das equipes da Prefeitura Rafael Barreto