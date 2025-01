A Secretaria de Defesa Civil reuniu o novo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) - Rafael Barreto

Publicado 10/01/2025 09:12

São João de Meriti – O impacto das fortes chuvas que geralmente ocorrem no mês de janeiro é uma das principais preocupações do atual governo. Por isso, a Secretaria de Defesa Civil reuniu o novo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) composto por diversas secretarias municipais, para alinhar estratégias de prevenção e preparação.

“Estamos definindo os protocolos de atendimento integrado em Meriti para alinhar as ações preventivas e de resposta em situações de anormalidade nesse período de chuvas intensas. Todas as secretarias municipais estão trabalhando juntas para assumir suas funções na matriz de responsabilidades”, disse o secretário municipal de Defesa Civil, Rodrigo de Andrade Henriques.



Os especialistas Alexandre Silveira e Leandro Greco participaram da reunião compartilhando experiências que reforçaram a importância logística do GRAC.



“Fomos convidados pela Prefeitura para dar um suporte sobre a redução do impacto das fortes chuvas e no planejamento de ações que evitem os efeitos nefastos de possíveis cenários na cidade”, frisou Alexandre. "É fundamental que o município continue realizando todas as ações de prevenção que irão garantir melhores condições para a população”, acrescentou Leandro.



A primeira reunião do novo GRAC contou com a presença do coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Alexandre Silveira (especialista em Proteção e Defesa Civil) e do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Leandro Greco (especialista em administração pública). Estiveram presentes representantes das secretarias municipais: Assistência Social, Educação, Saúde, Governo, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Fazenda, Administração, Comunicação Social, além da equipe técnica da Defesa Civil de Meriti.