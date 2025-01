Shopping Grande Rio realiza a 1ª edição do Festival de Verão - Divulgação

Publicado 15/01/2025 14:42

Para os amantes da gastronomia, uma vasta seleção de pratos estará à disposição, como churrasco, carne de sol, costela defumada, torresmo, frango empanado e muito mais. A hidratação dos maiores de idade ficará por conta do Paredão de Cerveja Artesanal, uma das grandes atrações do evento.

musical será diversificada e contará com apresentação da animada bateria da Unidos da Ponte, que é de São João de Meriti. O evento começa na sexta-feira (17), a abertura será às 17h e o Grupo Tá no Ponto se apresenta às 20h. No sábado (18), o samba será a estrela do festival, com o Samba do Harmonia às 16h e a bateria Unidos da Ponte às 19h, além do Grupo Nascente às 20h. No domingo (19), a abertura será às 15h, com Marinho Palpyte e Banda às 16h, seguido pelo Batuk D’Gueto às 19h e 21h.A 1ª edição do Festival de Verão do Shopping Grande Rio tem entrada gratuita. O Shopping Grande Rio fica Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.