Publicado 19/01/2025 07:11 | Atualizado 19/01/2025 17:31

São João de Meriti - A Escola de Samba Independente da Praça da Bandeira vai realizar, neste domingo (19), a partir das 14h, o seu primeiro ensaio de quadra em 2025.

O evento contará com a presença do intérprete Diego Nascimento, bateria de mestre Josué, rainha dos ritmistas Nathalia Brito, musas, passistas, baianas, velha-guarda, alas de comunidade, mestre-sala e porta-bandeira.



A Praça da Bandeira será a décima agremiação da Série Prata, da Superliga, a desfilar, no Domingo de Carnaval, na Intendente Magalhães, com o enredo “Sinfonia poética daqueles que não se deixaram calar”, do carnavalesco Ricardo Paulino.



“Convido toda comunidade para participar do nosso ensaio que visa preparar nossa escola para fazer um desfile vitorioso. Venham todos para participar de uma tarde de diversão, alegria e bom samba, com segurança total”, disse o presidente da Independente da Praça da Bandeira, Fernando José.



A entrada do evento é gratuita. A quadra da Escola de Samba Independente da Praça da Bandeira fica na Rua Clemente Pereira Leandro, 38, Vilar dos Teles, São João de Meriti.