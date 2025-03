A Defesa Civil de São João de Meriti busca fortalecer a prevenção de desastres - Elias Nicácio

A Defesa Civil de São João de Meriti busca fortalecer a prevenção de desastres Elias Nicácio

Publicado 20/03/2025 17:58

São João de Meriti - A Defesa Civil de São João de Meriti realizou a primeira reunião do projeto de implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) no município. Os Nupdecs são grupos formados por moradores voluntários que atuam em parceria com a Defesa Civil para identificar sinais de risco, prevenir desastres e sensibilizar a comunidade para práticas que reduzam essas ameaças.

- A Defesa Civil de São João de Meriti realizou a primeira reunião do projeto de implantação dos(Nupdecs) no município. Os Nupdecs são grupos formados por moradores voluntários que atuam em parceria com a Defesa Civil para identificar sinais de risco, prevenir desastres e sensibilizar a comunidade para práticas que reduzam essas ameaças.

“Desde que assumimos em janeiro, o prefeito Léo Vieira nos orientou a implantarmos os Nupdecs na cidade. Eles são nosso braço de apoio nas regiões da cidade, criando um elo entre a sociedade civil e a Defesa Civil. Nós vamos treiná-los para que, em situações de chuvas e alagamentos, saibam como atuar em ações emergenciais e preventivas. Hoje, São João de Meriti possui 12 sirenes e 172 pontos de potencial risco. Já trabalhamos na prevenção, e com o auxílio da sociedade civil, avançaremos ainda mais nesse trabalho”, ressaltou o secretário de Defesa Civil, Drigão.



O Secretário de Defesa Civil, Drigão, ressaltou a necessidade de implantar os Nupdecs no município Elias Nicácio

O projeto segue diretrizes do Sistema e da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a capacitação dos voluntários será oferecida pela própria Defesa Civil.



Durante a reunião, foi destacada a importância de integrar diferentes setores da sociedade, como igrejas, escolas e associações de moradores, para fortalecer a atuação dos Nupdecs na cidade.



O Subsecretário de Assuntos Religiosos, Ednilson Fontes, destacou a importância da participação das igrejas no projeto. “O prefeito tem esse cuidado de trazer a população para dentro da sua gestão, e uma das formas é envolver os líderes religiosos da cidade nos projetos da prefeitura. Ele entende que as igrejas têm um papel fundamental no assistencialismo e que projetos como os Nupdecs já fazem parte do trabalho delas. Assim, a união dessas forças pode tornar a atuação na cidade ainda mais efetiva”, explicou.



fotogaleria

A Defesa Civil de São João de Meriti busca fortalecer a prevenção de desastres e ampliar a participação da população nesse processo. A expectativa é que a iniciativa contribua para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos e crie uma cultura de prevenção no município.