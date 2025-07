As benfeitorias acontecem em dois pontos estratégicos da via, nos cruzamentos com a Rua Pires do Rio e a Rua Piracanjuba - Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 24/07/2025 06:58

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado, está executando importantes obras de drenagem, saneamento básico e infraestrutura urbana na Avenida Goiânia, no bairro Éden. As intervenções acontecem entre dois pontos estratégicos da via, nos cruzamentos com a Rua Pires do Rio e a Rua Piracanjuba.

Estão sendo implantados ramais e poços de visita (PVs), que são essenciais para o escoamento adequado das águas pluviais e o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região. A iniciativa visa combater os pontos de alagamentos históricos e prevenir problemas de infraestrutura, especialmente em períodos de fortes chuvas.



Ramais e poços de visita estão sendo implantados para melhorar o escoamento das águas da chuva Gilberto Rocha/ PMSJM

As obras contemplam a construção de calçadas com piso intertravado e a instalação de meios-fios.



O prefeito de Meriti, Léo Vieira, destacou a importância das ações para a cidade.



“Estamos investindo em infraestrutura com responsabilidade. Essas obras vão reduzir alagamentos, melhorar a mobilidade e valorizar o ambiente urbano, garantindo mais dignidade para os moradores de Éden e região”, afirmou Léo.

As obras também contempla a construção de calçadas com intertravados e a instalação de meios-fios Gilberto Rocha/ PMSJM