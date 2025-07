Desde janeiro, a atual gestão de Meriti intensificou as ações voltadas à preservação ambiental - Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 24/07/2025 21:52

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti aderiu ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, maior aliança mundial no combate à crise climática. A adesão permitirá que a cidade receba capacitações, consultorias especializadas e participe de editais voltados ao financiamento de projetos sustentáveis.

Autoridades e a Secretaria Municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, participou nesta quinta-feira (24) da reunião do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) Américas, que marcou oficialmente a adesão.



“A pauta ambiental precisa ser tratada com seriedade nas políticas públicas, e aderir ao pacto é uma forma de garantir que teremos apoio técnico e acesso a boas práticas internacionais. Isso significa compromisso com o presente e o futuro da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Léo Vieira.



Meriti passa a integrar uma rede global de mais de 13 mil cidades comprometidas com ações concretas de mitigação de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças do clima e promoção de energia limpa e acessível.



O secretário municipal de Ambiente, Antonio Marcos Barreto, compartilhou a visão sobre os próximos passos. “Essa adesão reforça o trabalho que já estamos realizando em Meriti, com foco em resiliência urbana, arborização, manejo de resíduos, fiscalização e educação ambiental. Com a participação no pacto, vamos qualificar ainda mais nossas ações frente aos desafios das mudanças climáticas e compartilhar experiências exitosas com outras cidades”, completou.