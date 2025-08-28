Obras continuam em ritmo acelerado com a construção de muros de gabião para contençãoGilberto Rocha/ PMSJM
Bairro Jardim Noya recebe obras de urbanização do Limpa Rio Margens
Pacote de melhorias prevê conserto da comporta local, segurança e criação de novo espaço de convivência
Câmara de Meriti realizou a 2ª Conferência Municipal de Atenção ao Idoso
Prefeito Léo Vieira destacou como os idosos são base fundamental para o funcionamento do município
Desfile Cívico de Meriti teve a participação de mais de 9 mil pessoas
Desfile teve como tema "Meriti construindo uma nova história para tecer um futuro melhor"
Dupla é presa por receptação e adulteração de veículo em Meriti
Agentes flagraram o veículo circulando sem placa no Centro do município
Mobilização pelo fim da violência contra a mulher nas ruas de Vilar dos Teles
Atividade contou com apoio da Patrulha Maria da Penha do 21º BPM
Meriti inaugura Maternidade Municipal com capacidade para 300 partos por mês
Após oito anos fechada, nova estrutura conta com 66 leitos, centro cirúrgico e salas modernas
