Obras continuam em ritmo acelerado com a construção de muros de gabião para contenção - Gilberto Rocha/ PMSJM

Obras continuam em ritmo acelerado com a construção de muros de gabião para contençãoGilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 28/08/2025 22:46 | Atualizado 29/08/2025 06:22

Jardim Noya segue recebendo as intervenções do Programa Limpa Rio Margens, do Governo do Estado do Rio, com a construção de muros de gabião nas margens do Rio Sarapuí, altura da comporta na Avenida Marginal. O pacote de melhorias na região prevê a urbanização da área, com o plantio de árvores, a instalação de um parque infantil e a criação de uma área de convivência.

São João de Meriti - O bairrosegue recebendo as intervenções do, do Governo do Estado do Rio, com a construção de muros de gabião nas margens do Rio Sarapuí, altura da comporta na Avenida Marginal. O pacote de melhorias na região prevê ada área, com o plantio de árvores, a instalação de um parque infantil e a criação de uma área de convivência.

O programa tem como objetivo promover segurança, qualidade de vida e bem-estar em um ponto considerado crítico no período das fortes chuvas.



Atualmente, as equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) trabalham na construção de muros de contenção (gabião), que previnem deslizamentos. Também está previsto o conserto da comporta local, que irá contribuir diretamente para a redução de inundações na região.



O pacote de melhorias também prevê o conserto da comporta local Gilberto Rocha/ PMSJM

“Conforme as obras avançam, esse projeto traz mais segurança, conforto e bem-estar para os meritienses. Essas melhorias não só protegem contra enchentes e deslizamentos, mas também transformam o espaço urbano em benefício das famílias que vivem aqui”, disse o secretário municipal de Defesa Civil, Drigão, que acompanhou os trabalhos das equipes do Inea.