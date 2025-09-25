Alunos do quinto ano do Complexo Educacional da Vila São João comemoraram a entrega dos kits escolares - Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 25/09/2025 22:38

São João de Meriti - Os alunos da rede municipal de São João de Meriti começaram a receber os kits escolares que vão promover igualdade de condições e estimular a permanência em sala de aula. A ação vai contemplar estudantes das 71 unidades de ensino, com materiais adequados para cada etapa escolar.

São cinco tipos de kits, preparados de acordo com a necessidade de cada etapa de ensino: Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil Alfabetizado. Entre os itens estão: agenda escolar, cadernos, caderno de desenho, estojo, lápis grafite, lápis de cor com 12 cores, canetinhas, borracha, apontador, régua, tesoura, cola branca, cola colorida, tinta guache, massa de modelar, giz de cera, papel sulfite, avental infantil, pincéis, esquadros e transferidor.



O prefeito de Meriti, Léo Vieira, destacou o caráter transformador da entrega. “Participei das etapas da escolha dos materiais, com muito carinho e dedicação. Nosso compromisso é fortalecer a educação de qualidade. Esses kits representam mais do que ferramentas, são instrumentos essenciais para que nossos alunos cresçam e se desenvolvam plenamente no ambiente escolar”.

Cinco tipos de kits foram preparados para todas as etapas de ensino Gilberto Rocha/ PMSJM

A vice-prefeita de Meriti, Dra. Letícia Costa, também reforçou o impacto positivo. “Estamos vivendo um momento especial, oferecendo aos nossos estudantes as ferramentas necessárias para que eles sigam avançando nos estudos. Uma educação de qualidade transforma, abre portas e gera oportunidades”.



A secretária municipal de Educação, Eneila Lucas, ressaltou a importância pedagógica do material. “Esses kits são fundamentais para dar suporte ao trabalho dos professores e motivar os alunos. Eles têm um papel essencial de fortalecer a aprendizagem, a permanência e a conclusão da jornada escolar, da Educação Infantil à EJA”.



Na cerimônia de entrega, que aconteceu no Complexo Educacional da Vila São João e na Creche Municipal Vila São João, os alunos do quinto ano fizeram uma apresentação musical coordenada pelo professor Rui. O momento foi celebrado também pelas famílias.

A comunidade escolar da Vila São João recebeu com alegria a entrega dos novos kits escolares Gilberto Rocha/ PMSJM

João Pedro Nunes, pai do Aslan, de 2 anos, falou sobre a importância do kit. “É uma grande ajuda para nós, pais. Esses itens contribuem muito nas atividades e fazem toda a diferença no dia a dia”, relatou João. “A entrega do kit escolar traz tranquilidade para as famílias. A Alice ficou muito feliz com o material, e isso dá ainda mais motivação para ela estudar e se desenvolver”, acrescentou a mãe Mirela Felismino, que participou da cerimônia com a filha Alice, de 10 anos.