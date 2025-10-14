Primeira turma do curso de Designer Gráfico concluiu a formação com uma palestra especial do consultor do Sebrae, Ivan Accioly (centro) - Matheus Santos/ PMSJM

Primeira turma do curso de Designer Gráfico concluiu a formação com uma palestra especial do consultor do Sebrae, Ivan Accioly (centro)Matheus Santos/ PMSJM

Publicado 14/10/2025 17:36

São João de Meriti - A primeira turma do curso de Designer Gráfico oferecido em São João de Meriti, encerrou a formação gratuita com uma palestra especial ministrada pelo consultor do Sebrae, Ivan Accioly, sob o tema, “Empreendedorismo e Inovação: Construindo o Futuro Hoje”. - A primeira turma dodeoferecido em São João de Meriti, encerrou a formação gratuita com umaespecial ministrada pelo consultor do Sebrae, Ivan Accioly, sob o tema, “Empreendedorismo e Inovação: Construindo o Futuro Hoje”.

O evento contou com a presença da subsecretária municipal de Trabalho e Renda, Pâmella Moreira, e da analista de negócios do Sebrae Duque de Caxias, Ana Paula Lima, que parabenizaram e certificaram os 11 alunos concluintes pela dedicação ao longo dos três meses de curso.

“Hoje é um dia memorável com a conclusão da primeira turma. Esses jovens estão prontos para o mercado de trabalho. Enriquecemos ainda mais essa jornada com a palestra do Seabre, encerrando com chave de ouro e destacando a autonomia conquistada por eles”, enfatizou Pâmella.

Onze alunos foram certificados pela dedicação ao longo de três meses de curso Matheus Santos/ PMSJM



A palestra pontuou sobre o papel do empreendedorismo como ferramenta de transformação social e profissional. “Falamos sobre o empreendedorismo de vida, suas diferentes vertentes e a importância de estar capacitado. É fundamental aplicar esse conhecimento de maneira produtiva, com inovação e criatividade, para impulsionar o próprio desenvolvimento. Cada um pode ser empreendedor de si mesmo e da sua própria carreira”, concluiu Ivan Accioly. A palestra pontuou sobre o papel docomo ferramenta de transformação social e profissional. “Falamos sobre o empreendedorismo de vida, suas diferentes vertentes e a importância de estar capacitado. É fundamental aplicar esse conhecimento de maneira produtiva, com inovação e criatividade, para impulsionar o próprio desenvolvimento. Cada um pode ser empreendedor de si mesmo e da sua própria carreira”, concluiu Ivan Accioly.

O curso de Designer Gráfico foi oferecido gratuitamente à população meritiense. As aulas aconteceram de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na carreta da Firjan, em frente à sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

Os alunos Icarus Silva, de 19 anos, e Luiz Guilherme Oliveira, de 20 anos, compartilharam sobre a experiência no aprendizado. “Quero explorar ainda mais essa carreira. Aprendi muito sobre ferramentas como Photoshop, Illustrator, Corel e InDesign”, contou Icarus. “Comecei do zero e foi uma experiência muito criativa. O curso expandiu meu olhar e me fez aprender a trabalhar também em grupo”, completou Luiz Guilherme.



Os alunos Icarus e Luiz compartilharam sobre a experiência positiva do aprendizado Matheus Santos/ PMSJM