Inauguração de bomba marca nova fase em Vilar dos Teles e regiãoDivulgação
“Essa inauguração representa mais do que uma entrega técnica: é o reflexo do nosso compromisso com a população de São João de Meriti. A nova bomba leva dignidade a milhares de famílias que enfrentavam dificuldades com a falta d’água. Seguimos firmes, trabalhando diariamente para transformar a realidade do saneamento nas cidades onde atuamos”, disse Aline Félix, gerente institucional da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea.
Moradora de Vilar dos Teles, Patrícia Anjos dos Santos conta como o bairro mudou após a instalação do equipamento: “A bomba na Vila São João trouxe mais qualidade de vida para os moradores. Já houve tempos em que ficávamos de 15 a 20 dias sem água. Após a instalação da bomba, nosso abastecimento está regular, e a nossa vizinhança não precisa mais ir a outras casas para pegar água”.
Além disso, São João de Meriti já recebeu cerca de 40 km de novas redes de água, e mais de 20 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez de forma contínua, resultado de ações seguidas de melhoria do sistema.
