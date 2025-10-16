Inauguração de bomba marca nova fase em Vilar dos Teles e região - Divulgação

Publicado 16/10/2025 21:03

São João de Meriti - A Águas do Rio vai colocar em funcionamento uma nova bomba que garante água tratada de forma regular a milhares de imóveis em Vilar dos Teles e região. A iniciativa faz parte de um plano de melhorias que visa fortalecer a rede de distribuição e ampliar o acesso à água tratada em áreas que historicamente enfrentam dificuldades no fornecimento. - A Águas do Rio vai colocar em funcionamento umaque garantetratada de forma regular a milhares de imóveis em Vilar dos Teles e região. A iniciativa faz parte de um plano de melhorias que visa fortalecer a rede dee ampliar o acesso à água tratada em áreas que historicamente enfrentam dificuldades no fornecimento.

Ao todo, mais de 20 bombas já foram implantadas em diferentes pontos do município, beneficiando 123 mil pessoas.



“Essa inauguração representa mais do que uma entrega técnica: é o reflexo do nosso compromisso com a população de São João de Meriti. A nova bomba leva dignidade a milhares de famílias que enfrentavam dificuldades com a falta d’água. Seguimos firmes, trabalhando diariamente para transformar a realidade do saneamento nas cidades onde atuamos”, disse Aline Félix, gerente institucional da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea.

A inauguração simbólica desse equipamento acontecerá às 10h desta sexta-feira, dia 17, na Rua Desembargador Geraldo Toledo, esquina com a Avenida Euclides da Cunha, 473, na Vila São João.



Moradora de Vilar dos Teles, Patrícia Anjos dos Santos conta como o bairro mudou após a instalação do equipamento: “A bomba na Vila São João trouxe mais qualidade de vida para os moradores. Já houve tempos em que ficávamos de 15 a 20 dias sem água. Após a instalação da bomba, nosso abastecimento está regular, e a nossa vizinhança não precisa mais ir a outras casas para pegar água”.



Além disso, São João de Meriti já recebeu cerca de 40 km de novas redes de água, e mais de 20 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez de forma contínua, resultado de ações seguidas de melhoria do sistema.