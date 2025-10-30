Mais de 800 servidores de Obras e Serviços Públicos recebem novos uniformes da Prefeitura de Meriti - Gilberto Rocha/ PMSJM

Mais de 800 servidores de Obras e Serviços Públicos recebem novos uniformes da Prefeitura de Meriti Gilberto Rocha/ PMSJM

Publicado 30/10/2025 19:44 | Atualizado 30/10/2025 20:05

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti realizou a entrega de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para mais de 800 servidores que atuam em diferentes funções essenciais do município.



Entre os profissionais beneficiados estão cozinheiras, coletores de lixo, motoristas, equipes de obras, almoxarifes, operadores de máquina, apontadores, agentes de manutenção, vigias, servidores de serviços gerais e funcionários da fábrica de manilhas.



Cada servidor recebeu um kit contendo bota, calça, camisa, luvas e outros itens fundamentais para garantir segurança, conforto e padronização no ambiente de trabalho.



O prefeito de Meriti, Léo Vieira, ressaltou a importância da valorização dos servidores que mantêm a cidade em funcionamento todos os dias. - A Prefeitura de São João de Meriti realizou a entrega dee Equipamentos de Proteção Individual () para mais de 800que atuam em diferentes funções essenciais do município.Entre os profissionais beneficiados estão cozinheiras, coletores de lixo, motoristas, equipes de obras, almoxarifes, operadores de máquina, apontadores, agentes de manutenção, vigias, servidores de serviços gerais e funcionários da fábrica de manilhas.Cada servidor recebeu umcontendo bota, calça, camisa, luvas e outros itens fundamentais para garantir segurança, conforto e padronização no ambiente de trabalho.O prefeito de Meriti,, ressaltou a importância da valorização dos servidores que mantêm a cidade em funcionamento todos os dias.

“Esses profissionais são a base das obras e dos serviços públicos. São eles que acordam cedo, enfrentam sol e chuva para manter nossa cidade limpa, organizada e funcionando. Além disso, são responsáveis por executar melhorias e cuidar da manutenção que beneficiam toda a população. Investir em segurança e conforto é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho essencial que cada um desempenha”, destacou o prefeito.

Prefeito Léo Vieira ressaltou a importância da valorização dos servidores que estão nas ruas todos os dias Gilberto Rocha/ PMSJM



Para o servidor Guilherme Lacerda, que atua no setor de obras, o novo uniforme faz diferença no dia a dia. “A gente está diariamente nas ruas, e ter um uniforme novinho é muito bom, pois além de estar bonito, facilita muito na identificação”, contou Guilherme. “Nosso serviço envolve maquinário pesado e altas temperaturas. Ter um uniforme resistente, com fitas refletivas e luvas adequadas faz toda diferença. Dá mais confiança para trabalhar”, completou o servidor da equipe de asfalto, Gilmar Soares. Para o servidor Guilherme Lacerda, que atua no setor de obras, o novo uniforme faz diferença no dia a dia. “A gente está diariamente nas ruas, e ter um uniforme novinho é muito bom, pois além de estar bonito, facilita muito na identificação”, contou Guilherme. “Nosso serviço envolve maquinário pesado e altas temperaturas. Ter um uniforme resistente, com fitas refletivas e luvas adequadas faz toda diferença. Dá mais confiança para trabalhar”, completou o servidor da equipe de asfalto, Gilmar Soares.

Gilmar Soares, da equipe de asfalto, aprovou o novo uniforme resistente a altas temperaturas Gilberto Rocha/ PMSJM