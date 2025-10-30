Mais de 800 servidores de Obras e Serviços Públicos recebem novos uniformes da Prefeitura de Meriti Gilberto Rocha/ PMSJM
Entre os profissionais beneficiados estão cozinheiras, coletores de lixo, motoristas, equipes de obras, almoxarifes, operadores de máquina, apontadores, agentes de manutenção, vigias, servidores de serviços gerais e funcionários da fábrica de manilhas.
Cada servidor recebeu um kit contendo bota, calça, camisa, luvas e outros itens fundamentais para garantir segurança, conforto e padronização no ambiente de trabalho.
O prefeito de Meriti, Léo Vieira, ressaltou a importância da valorização dos servidores que mantêm a cidade em funcionamento todos os dias.
Para o servidor Guilherme Lacerda, que atua no setor de obras, o novo uniforme faz diferença no dia a dia. “A gente está diariamente nas ruas, e ter um uniforme novinho é muito bom, pois além de estar bonito, facilita muito na identificação”, contou Guilherme. “Nosso serviço envolve maquinário pesado e altas temperaturas. Ter um uniforme resistente, com fitas refletivas e luvas adequadas faz toda diferença. Dá mais confiança para trabalhar”, completou o servidor da equipe de asfalto, Gilmar Soares.
