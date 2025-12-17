Decoração e iluminação especial deixaram cidade de São João de Meriti imersa no clima natalino - Divulgação

Decoração e iluminação especial deixaram cidade de São João de Meriti imersa no clima natalinoDivulgação

Publicado 17/12/2025 09:42

São João de Meriti - O Festival das Luzes Meriti 2025 foi oficialmente aberto, na Praça da Matriz, centro da cidade. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com participação da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, devolveu à cidade o clima natalino com uma grande festa, marcada pela iluminação da igreja e inauguração da Árvore de Natal de 25 metros, que permanecerá no local até o dia 8 de janeiro.

A programação cultural tomou conta da tarde e da noite. A abertura ficou por conta da Banda Fanfarra da Escola Municipal Professora Graça Grijó. Em seguida, alunos de nove escolas municipais realizaram apresentações musicais e encenaram o tradicional Auto de Natal. O público também se emocionou com o Madrigal do Villa, coral da Escola de Música Villa-Lobos. Encerrando a noite, a dupla infantil Bento e Totó animou as crianças com músicas, brincadeiras e interação com as famílias.

Durante a abertura, o prefeito de Meriti, Léo Vieira, discursou sobre a retomada do evento na cidade e a importância dele para as famílias meritienses.

“Depois de anos, Meriti volta a celebrar o Natal com uma festa à altura da nossa população. O Festival das Luzes representa união, esperança e o resgate de uma tradição que nos emociona”, afirmou o prefeito Léo Vieira.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, ressaltou o significado da retomada do evento.

“O Festival das Luzes foi pensado para valorizar a cultura, envolver nossas escolas e oferecer um espaço de convivência para a população. É uma alegria ver a Praça da Matriz, uma referência da nossa cidade, novamente cheia, iluminada e viva”, declarou o secretário.

Além da grande árvore natalina, a decoração especial se estende a outros pontos da cidade, como a sede da Prefeitura e o viaduto da Avenida Automóvel Clube. Na Praça da Matriz, quiosques temáticos com comidas e bebidas também foram instalados.