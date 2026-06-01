Prefeitura de São João de Meriti vai realizar concurso e premiará a rua com melhor decoração para a Copa do Mundo 2026 - Divulgação

Prefeitura de São João de Meriti vai realizar concurso e premiará a rua com melhor decoração para a Copa do Mundo 2026Divulgação

Publicado 01/06/2026 16:03

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti promoverá um concurso gratuito na cidade para mobilizar moradores a enfeitarem suas ruas com a temática do Mundial, relembrando, assim, momentos de diversão dos antigos campeonatos. Na última semana foi publicada a Portaria que explica as regras do concurso.

Com o nome de ‘São João de Meriti na Copa 2026’, o intuito da ação é promover a participação da população, estimulando a integração entre os munícipes e a convivência salutar; a valorização da cultura e o turismo local, destacando o espírito esportivo, o lazer e o embelezamento urbano temporário, respeitando o espaço público e privado.



As ruas, avenidas ou comunidades que apresentarem a melhor ornamentação serão premiadas e a classificação será até a quinta colocada. O logradouro que ficar em primeiro lugar conquistará R$ 10 mil; o segundo R$ 5 mil; o terceiro R$ 3 mil enquanto o quarto e quinto receberão R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.



O Prefeito de Meriti, Léo Vieira, ressaltou que esse momento é oportuno para resgatar o costume de pintar e enfeitar as ruas dos bairros e reforçar o valor do pertencimento tanto do país quanto da cidade.



“Sempre foi tradição nessa época as ruas pintadas, decoradas e, infelizmente, em alguns espaços foi deixando de acontecer. Vamos trazer de volta aquele sentimento de torcedor, da vibração a cada jogo da nossa Seleção. Nossas ruas ficarão mais bonitas, coloridas, com harmonia e o morador terá orgulho de ser brasileiro e meritiense”, disse.



Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, o evento mostrará a criatividade e a arte dos meritienses. “Será espetacular termos essa competição, vamos ver desenhos e ornamentações criativas e conhecer mais da arte do nosso povo”, frisou o secretário.



Como participar?



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link https://meriti.colab.re/service/6a170d87f8d0e15bf786e977 até 05/06, quando começará a votação do concurso. No dia da abertura oficial da Copa será o encerramento das votações e a divulgação das ruas vencedoras no dia seguinte.



Cada inscrição deverá indicar um representante maior de 18 anos e morador ou vinculado à localidade inscrita. A pessoa escolhida será a responsável e responderá administrativamente pela inscrição, além da comunicação com a Prefeitura e pelo cumprimento deste Regulamento.



A classificação das ruas participantes será realizada preferencialmente por votação popular, por meio de plataforma digital ou outro meio definido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.