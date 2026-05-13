As aulas acontecem às segundas-feiras, das 10 às 12h, e foca na capacitação de mulheres como provedoras de renda - Divulgação

As aulas acontecem às segundas-feiras, das 10 às 12h, e foca na capacitação de mulheres como provedoras de rendaDivulgação

Publicado 13/05/2026 16:02

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e da Subsecretaria da Mulher, promove todas as segundas-feiras, das 10 às 12h, na Casa da Mulher Meritiense, em Jardim Meriti, a oficina gratuita de Salgados, Modelagem e Fritura para Festas, com o objetivo de fomento à autonomia, profissionalização e geração de renda das mulheres da cidade.

O curso inédito faz parte da Oficina de Formação Continuada, do Projeto Movimenta Mulher Meritiense, e conta com 26 alunas na primeira turma. Com cinco módulos, a duração é de dois meses e ainda há vagas. Pondo a 'mão na massa', literalmente, as alunas aprendem na prática as técnicas na confecção do alimento, o empanamento, a precificação e as diferenças entre os tipos de salgados, como, por exemplo, os salgados padrão festas - o de gramatura menor, para ser servidos em buffet - e o salgado comercial, um pouco maior, para vendas.

À frente da turma está a professora Aline Januário, moradora do Jardim Metrópole. A instrutora, inclusive, já esteve do outro lado como aluna na Casa da Mulher Meritiense, quando fez o curso de Montagem de Biquíni de Fita no segundo semestre do ano passado. Tendo experiência na produção e venda de salgados, Aline fora convidada pela subsecretária da Mulher, Ruth Tebaldi, a repassar os seus conhecimentos para outras mulheres. Deste modo, Aline aceitou o desafio para reforçar o empoderamento e o empreendedorismo feminino.

“É uma felicidade imensa ver a transformação das mulheres, ver o empoderamento e o crescimento delas. É a mulher que gera a sua renda, sendo provedora, feliz e se descobrindo a cada dia mais”, disse Tebaldi.

Oportunidade de aperfeiçoamento

A aluna Antonia Márcia de Oliveira, também moradora do Jardim Metrópole, agradeceu a oportunidade de aprender mais e ressaltou a valorização da capacitação. “Desde pequena eu gostava de salgado, pegava um livro velho da minha mãe para aprender e hoje eu faço e estou aqui para me aperfeiçoar. Eu fiquei desempregada um período e a venda de salgadinhos me ajudou. Este curso está sendo importante demais na minha vida, para eu conseguir uma renda melhor e somar ao meu salário”, relatou Antonia Márcia.

Outras formações

A Casa da Mulher Meritiense fica localizada na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 106, em Jardim Meriti, com atendimento das 9 às 17h, e além de Salgados, Modelagem e Fritura para Festas, o Projeto Movimenta Mulher Meritiense também oferece os cursos de:

Camareira, às terças-feiras, das 14h às 15h30;

Turismo, às quartas-feiras, das 14h às 15h30;

Montagem de Biquíni de Fita, às quintas-feiras, das 14h às 15h30;

Customização de Canetas de Crochê, às sextas-feiras, 12h às 13h30;

Auxiliar Administrativo, às sextas-feiras, das 14h às 15h30.